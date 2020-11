Avvento: mons. Lomanto (Siracusa), “proseguiamo il nostro cammino di umiltà, di fiducia e di perfezione”

“Siamo tutti in cammino e viviamo nell’attesa di incontrare pienamente il Signore. Pertanto, spalanchiamo la porta del nostro cuore ad accogliere Dio che viene per rimanere in noi, con noi e per noi. Liberiamoci da tutto ciò che ci impedisce di donarci ogni giorno di più a Lui”. Lo scrive l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, nella sua lettera per l’Avvento indirizzata alla diocesi. “Proseguiamo il nostro cammino di umiltà, di fiducia e di perfezione sotto lo sguardo di Dio che si fa piccolo per liberarci dal peccato della superbia”.

Ricordando l’utilizzo del nuovo Messale, dalla prima domenica di Avvento, l’arcivescovo sostiene che “sarà l’occasione di riscoprire assieme la bellezza e la forza del celebrare cristiano, lasciandoci plasmare dai gesti e dai ‘santi segni’ della celebrazione, nutrendoci con la lectio dei testi del Messale”.

Infine, un riferimento all’emergenza sanitaria. “Ogni tipo di pandemia ci induca a muovere lo sguardo dal noi verso gli altri per volgerlo insieme verso Gesù”.