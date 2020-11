Avvento: Senigallia, al via da domani le riflessioni del vescovo Manenti in radio e sul web

Riflessioni in radio e sul web sul Vangelo d’Avvento 2020, a cura del vescovo di Senigallia. Mons. Franco Manenti sarà in diretta tutti i venerdì a partire dal 27 novembre, fino al 23 dicembre. La prima meditazione domani sarà dedicata al Vangelo di Marco (13, 33-37) “Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!”.

L’appuntamento è per le 12 in diretta video sulla pagina Facebook, sul canale YouTube “La voce Misena/Radio Duomo – Diocesi Senigallia” e sui siti www.vocemisena.it e www.diocesisenigallia.eu. L’ascolto sarà possibile anche su Radio Duomo 95.2 Fm e in streaming web radio (sempre su www.diocesisenigallia.eu). Inoltre, in replica su Radio Duomo e web radio anche il sabato, alle 12, e la domenica, alle 9.30 (prima della trasmissione della Messa delle 10 dalla cattedrale di Senigallia).