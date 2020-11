Natale 2020: Iusve e Cube Radio, “Avvento Green Dream” verso il Natale con la Laudato Si’

“Avvento Green Dream”, è il titolo dell’itinerario natalizio ideato dai giovani dell’Istituto universitario salesiano di Venezia e Verona (Iusve) che fanno riferimento a Cube Radio, la loro emittente accademica e che, per questa idea, hanno ricevuto anche l’incoraggiamento di Papa Francesco che ha voluto inviare loro un videomessaggio. L’itinerario, riferisce Vatican News, si compone di 26 frasi quotidiane tratte dalla Laudato si’, a partire da domenica 29 novembre sino alla vigilia di Natale. “Si tratta di un percorso ritmato da altrettante icone realizzate dai giovani stessi che si potranno ricevere quotidianamente tramite newsletter o canale Telegram, iscrivendosi direttamente dal sito cuberadio.it. “Mai come in questi mesi il nostro cuore, la nostra mente e la nostra vita anelano a Colui che è il compimento di ogni persona, di ogni comunità e di tutta la Casa Comune, come papa Francesco chiama, a buon ragione, la nostra terra – dichiara al Sir don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve -. Questa buona notizia di Speranza è chiamata, anche oggi, dopo duemila anni, ad essere annunciata a tutti, specialmente ai ragazzi e ai giovani della social generation, ed è necessario arrivi fino agli ultimi confini della terra, in ogni luogo fisico e digitale: ecco la bellissima sfida che abbiamo accolto insieme a Vatican News per questo Avvento. ‘Annunciare l’Amore di Dio a tutti, specialmente ai giovani’: don Bosco ha sempre cercato di annunciare il Vangelo in modo profondo, innovativo ed accattivante. Affidiamo a lui questa preziosa iniziativa di Avvento e grazie di cuore a Cube Radio”. L’itinerario di Avvento, riferisce Vatican News, è suddiviso in quattro macro tematiche che raccolgono la cura e la progettualità indicata da Papa Francesco nella Laudato si’, proposte settimanalmente anche dall’Osservatore Romano attraverso lo sguardo di giovani che hanno sperimentato i benefici della cura della casa comune. I contenuti di “Avvento Green Dream” verranno pubblicati in italiano sui canali social dell’emittente Cube Radio e ripresi, in alcuni passaggi, anche dai social media di Vatican News. La traduzione del percorso in Inglese, Spagnolo e Portoghese verrà invece veicolata attraverso i profili Facebook, Instagram e Twitter della Don Bosco Green Alliance, un’organizzazione internazionale che si adopera per sviluppare attenzione e impegno per ogni forma di vita sul pianeta e per formare una generazione di cittadini che si adoperino per la cura dell’ambiente.