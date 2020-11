Diocesi: Padova, “Parola e parole d’Avvento”. Un percorso di videomeditazioni in preparazione al Natale

“Parola e parole d’Avvento” è la proposta dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova per l’Avvento, il tempo che ci accompagna al Natale e che inizia domenica 29 novembre. Un percorso di videomeditazioni che saranno trasmesse tre giorni la settimana – sabato, martedì e giovedì – sui canali YouTube e social della diocesi di Padova e dall’emittente televisiva Telenuovo, (canale 11 del digitale terrestre). “Due minuti per meditare sulla parola di Dio delle domeniche d’Avvento e scegliendo alcune ‘parole’. In particolare – si legge in una nota diffusa oggi – si tratta di cinque verbi: vegliare, preparare, testimoniare, accogliere, meditare”. Don Carlo Broccardo, biblista e direttore dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi e don Vincenzo Cretella, presbitero diocesano attualmente al Centro Aletti di Roma, accompagneranno la riflessione. Ogni parola scelta sarà “commentata il sabato come preparazione alla lettura della domenica; ripresa e ‘ruminata’, per utilizzare un termine caro alla lectio divina, il martedì; e approfondita con degli agganci alla tradizione dei padri della Chiesa il giovedì”. Il percorso Parola e parole d’Avvento prenderà il via sabato 28 novembre e accompagnerà al Natale il 12 appuntamenti, fino al 24 dicembre 2020.