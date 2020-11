Denatalità: Scaccabarozzi (Farmindustria), “imprese farmaco family friendly: congedi maternità più lunghi, flessibilità d’orario, asili nido aziendali”

“La forte presenza femminile e la forte attenzione alle persone fanno sì che da anni nelle imprese del farmaco le pari opportunità siano una realtà”: ad affermarlo Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria, intervenendo oggi alla presentazione del Libro bianco “La salute della donna – La sfida della denatalità”, realizzato da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), grazie al supporto di Farmindustria, che si sofferma, in particolare, su cause ed effetti del crollo delle nascite legati anche alla difficoltà per le madri di conciliare famiglia e lavoro. Richiamando i dati Istat – nelle imprese del farmaco il 42% dei lavoratori è rappresentato da donne, una netta maggioranza rispetto al 29% negli altri settori dell’industria, e spesso rivestono ruoli importanti: sono il 40% dei dirigenti e quadri, mentre negli altri settori non superano il 17% – Scaccabarozzi sottolinea che la farmaceutica è “il settore con la più alta quota di imprese che adottano misure concrete per pari opportunità, diversity, inclusion, conciliazione vita-lavoro e sostegno della genitorialità. Tra queste, per esempio, permessi aggiuntivi rispetto alla legge e al Ccln, congedi e aspettative più lunghi in caso di paternità/maternità, agevolazioni di orario d’ingresso e uscita e flessibilità, utilizzo di part-time verticale e orizzontale, asili nido aziendali, servizi di take away e di lavanderia”. Grazie a questo, il settore “ha una produttività più alta del totale dell’economia che si accompagna a un maggiore numero di figli rispetto alla media nazionale”.