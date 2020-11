Paesi Bassi: i vescovi, preoccupazione per l’aumento dei contagi. “Prepariamoci a un Natale con 30 persone in chiesa”

“I vescovi chiedono attualmente alle parrocchie di prepararsi alla celebrazione del Natale con un massimo di 30 partecipanti per celebrazione, ministri esclusi, ma con la possibilità di aumentare” in base a come saranno i numeri del contagio a inizio dicembre. Il sito della Conferenza episcopale dei Paesi Bassi pubblica 7 domande e relative risposte in prospettiva del Natale e di come potranno essere le celebrazioni. “Purtroppo non è ancora possibile dire nulla con certezza al riguardo”. I vescovi sono “preoccupati per l’attuale sviluppo delle cifre del Covid-19”. Il governo dirà “intorno all’8 dicembre se le linee guida generali potranno essere allentate o meno”. Le indicazioni offerte sul sito, inoltre, precisano norme già in vigore: divieto di celebrazioni e processioni anche all’aperto (salvo permesso esplicito a singole parrocchie dalle autorità locali); divieto ai cori di cantare o esercitarsi; a partire dal 1° dicembre, mascherina obbligatoria negli spazi pubblici, ma non nei luoghi di culto (ma i vescovi la consigliano caldamente a chi partecipa alla messa). Si indica inoltre, là dove il riscaldamento è ad aria, che lo si accenda solo prima delle celebrazioni, e che si lascino passare almeno due ore tra una celebrazione e l’altra, per permettere il ricambio d’aria nella chiesa. Solo per i funerali vige la regola di un massimo di 100 partecipanti, fatto salvo il rispetto delle distanze di sicurezza.