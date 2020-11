Psicologia: Ovs e Aigesfos, il 27 novembre webinar su studio e prevenzione del suicidio nelle Forze dell’Ordine”

“Lo studio e la prevenzione del suicidio nelle Forze dell’Ordine”: è il titolo del webinar che si svolgerà il 27 novembre alle ore 18, per iniziativa dell’Osservatorio nazionale violenza e suicidio (Ovs) e dell’Aigesfos l’Associazione italiana per la gestione dello stress nelle Forze dell’Ordine e del soccorso. L’incontro, si legge in un comunicato stampa, trae spunto dal libro “Caduti senza l’onore delle armi” di Luigi Lucchetti (ed. Laurus Robuffo). Parteciperanno, insieme all’autore, che è presidente onorario Aigesfos, anche il presidente dell’Osservatorio nazionale violenza e suicidio, Stefano Callipo, il presidente del “Cerchio Blu”, Graziano Lori, il docente dell’università del Molise e presidente della sezione Suicidio e Prevenzione del suicidio della Società europea di psichiatri, Marco Sarchiapone e il vicario generale dell’Ordinariato militare per l’Italia mons. Angelo Frigerio. Al centro della discussione i motivi biologici, psicologici ed esterni che portano i rappresentanti delle Forze dell’ordine al gesto suicidario in un’ ottica di studio e prevenzione del fenomeno. Si potrà seguire il webinar, della durata di un’ora, tramite il profilo social Facebook della giornalista Germana Zuffanti, responsabile delle Relazioni esterne dell’Osservatorio nazionale violenza e suicidio e sul profilo facebook dello stesso Osservatorio.