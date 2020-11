Diocesi: San Benedetto del Tronto, venerdì sera su Zoom incontro sull’8×mille al servizio del territorio

Si terrà venerdì 27 novembre alle 21, sulla piattaforma Zoom, l’incontro organizzato dall’Ufficio per il Sovvenire della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, dal titolo: “L’8×mille al servizio del territorio”. “Stiamo vivendo dei mesi difficili per via della crisi economica e della pandemia e in questo momento questo tema potrà sembrare secondario – dichiara l’incaricato diocesano Simone Incicco – . Purtroppo non lo è per il futuro del sostentamento economico della Chiesa e per tutte le attività caritatevoli che ogni giorno porta avanti. Solo la Caritas diocesana in un anno distribuisce oltre 50mila pasti caldi, senza considerare la rete delle Caritas parrocchiali che ogni giorni assistono migliaia di persone”. Di qui l’importanza di “sensibilizzare alla firma dell’8xmille a favore della Chiesa cattolica”. Inoltre, aggiunge, “si potrà fare un’operazione di trasparenza sulle cifre, come per la remunerazione del clero, dove spesso troviamo sui social cifre astronomiche. Concretamente un sacerdote appena ordinato, pagate le tasse, ha una integrazione netta mensile di 903,52 euro mentre un vescovo ai limiti della pensione di 1.404,96 euro”.

Prenderanno parte all’incontro aperto a tutti i cittadini, fra gli altri, il vescovo Carlo Bresciani; Alessandro Molini, incaricato regionale Marche Sovvenire; don Gianni Croci, direttore della Caritas diocesana. Durante la serata si avrà la possibilità di conoscere tutte le opere realizzate sul territorio grazie ai fondi dell’8xmille, in particolare si entrerà virtualmente in Caritas e si conoscerà da vicino il “Poliambulatorio amico” e il progetto “Una casa anche per te”. Tutte le info per potersi connettere alla piattaforma Zoom saranno pubblicate il giorno dell’incontro sul giornale diocesano www.ancoraonline.it.