Lavoro e inclusione: Disability Manager, domani un incontro on line a più voci

Un lavoratore su quattro ha una malattia cronica e, in alcuni casi, una certificazione di disabilità. Milioni di persone su cui la pandemia da Covid-19 impatta in maniera drammatica: spesso le persone con disabilità sono escluse da cura e assistenza, dai processi di formazione scolastica, da vari ambiti del mercato del lavoro. Questi i temi del convegno “Lavoro e partecipazione: la sfida dell’inclusione per i Disability Manager italiani” che si svolgerà domani on line (ore 15 – 18) con docenti universitari, professionisti che hanno dedicato la loro vita al tema della disabilità, parlamentari, sindacalisti, rappresentanti dei dirigenti di risorse umane in un dialogo proficuo con gli stessi Disability Manager. Da 15 anni l’Università cattolica forma professionisti preparati ad affrontare il tema dell’inclusione lavorativa anche in condizioni complesse; sono ormai centinaia i Disability Manager sul campo. E ciò avviene pur in assenza di una chiara disciplina nazionale: a distanza di 5 anni si è ancora in attesa dei decreti attuativi del Job Act e nonostante l’obbligo introdotto dalla cosiddetta “legge Madia”, sono pochissime le amministrazioni pubbliche ad aver individuato tale figura.

I lavori saranno aperti da Adriano Pessina, docente di filosofia morale in Cattolica e al Centro di ateneo di bioetica e scienze della vita, Mauro Buzzi, presidente Federazione Disability Management (Fedman), e Paolo Robutti, presidente “Abilitando”. A seguire gli interventi, fra gli altri, di Giampiero Griffo (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e Matilde Leonardi, direttore Unità operativa neurologia Fondazione Irccs. Istituto neurologico “Carlo Besta” e coordinatore scientifico dei corsi Disability Manager dell’Università Cattolica. Seguirà la tavola rotonda “Inclusione ai sensi di legge o inclusione come diritto”. “I Disability manager Italiani: da competenza a professione” la relazione finale di Buzzi.