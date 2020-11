Diocesi: Pesaro e Urbino, il 30 novembre in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto

I vescovi delle diocesi marchigiane, accompagnati da alcuni fedeli, si recheranno durante la novena dell’Immacolata, a turno, in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto, per rivolgere la loro supplica alla Vergine Maria in questo tempo di pandemia. Lo riferiscono le diocesi di Pesaro e di Urbino, che compieranno il cammino lunedì 30 novembre. Il programma prevede, alle 16.30, la recita del rosario e, alle 17, la messa con il passaggio nella Santa Casa al canto delle litanie lauretane. La presenza dei fedeli sarà ridotta per le misure anticontagio del Covid-19, ma sarà possibile, a partire dalle 16.30, seguire le celebrazioni da casa o in diretta televisiva (su Fano TV canale 17) oppure online sul sito del Santuario di Loreto.