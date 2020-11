Dialogo: Bruxelles, domani incontro di alto livello leader religiosi-Commissione europea

L’incontro annuale di alto livello tra i leader religiosi e la Commissione europea si svolgerà domani, 27 novembre. Ad accogliere gli otto rappresentanti di organizzazione religiose di tutta Europa sarà il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas. Il tema dell’incontro – riferisce una nota da Bruxelles – sarà “lo stile di vita europeo”. Il confronto verterà sull’analisi di “come l’attuale crisi possa aver influenzato e sfidato questo stile di vita e le risposte a queste sfide”. In agenda compare anche il patto sulla migrazione e l’asilo, l’inclusione e l’integrazione, nonché i progressi verso un’Unione europea della salute. Ricorda la Commissione che il dialogo con le Chiese, le religioni, le organizzazioni filosofiche e non confessionali è sancito dal Trattato di Lisbona (articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Si tratta della 15ª volta in cui si svolge questo incontro di alto livello. Una conferenza stampa del vicepresidente Schinas con la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e i leader religiosi si svolgerà domani alle 12.