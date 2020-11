Diocesi: Acireale, lavori di manutenzione straordinaria al tetto della basilica di San Sebastiano. Continua la raccolta fondi

Sono passati quasi quattro anni dal 2 dicembre 2016, data in cui è stata lanciata la raccolta fondi straordinaria “Salviamo la casa di San Sebastiano, casa di tutti”, per avviare i lavori per il rifacimento della copertura della navata sinistra e il recupero degli affreschi di Paolo Vasta, aggrediti dalle infiltrazioni di acqua piovana. I lavori, attualmente in fase di esecuzione, sono realizzati dall’impresa “Lucia Costruzioni” di Santa Venerina (Ct). Nel dettaglio, è stata smontata e sostituita la vecchia orditura in legno e sulla nuova è stato apposto un pannello strutturale in alluminio, sul quale sono collocati i coppi siciliani.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 162.368, 26 euro ed è stato finanziato per il 70% dall’8xmille della Chiesa cattolica e per il restante 30% (48.809 euro) dalla stessa basilica: per disporre di tale somma è stato richiesto un prestito bancario di 40.000 euro che dovrà essere restituito in cinque anni. Per questo, la raccolta fondi continua. “Mentre il mondo intorno è alle prese con preoccupazioni e ansie che riguardano tutti, l’ augurio che vi faccio è quello di riconoscere il ‘bello’ intorno – affermato il canonico Vittorio Rocca, rettore della basilica collegiata San Sebastiano Martire -. I lavori al tetto della basilica continuano: personalmente ho constatato che non si trattava solo di lavori necessari per la salvaguardia del patrimonio artistico, ma a trarne beneficio è stata tutta la struttura”.