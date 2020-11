Diocesi: Cesena-Sarsina, il 29 novembre mons. Regattieri festeggia il 10° anniversario di ordinazione episcopale

Il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, presiederà domenica 29 novembre alle 18 una celebrazione eucaristica nella cattedrale di Cesena in occasione del 10° anniversario della sua ordinazione episcopale, avvenuta il 28 novembre 2010 nella cattedrale di Carpi. Il prossimo 10 dicembre ricorreranno, invece, i primi dieci anni dall’inizio del ministero episcopale alla guida della diocesi di Cesena-Sarsina.

Nella messa di domenica prossima, spiega una nota della diocesi, mons. Regattieri regalerà a ciascuna parrocchia la nuova edizione del Messale Romano. Un libretto con le novità introdotte nel nuovo Messale è già in distribuzione in tutta la diocesi in 22mila copie.

Durante la celebrazione di domenica 29 novembre il vescovo ricorderà anche tutti i defunti che nei mesi di lockdown della primavera scorsa hanno avuto funerali senza partecipazione di popolo.