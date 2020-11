Global Compact on Education: Fiac, nel pomeriggio webinar su “dialogo, coraggio, prospettive”

“Nell’educazione abita il seme della speranza. Azione cattolica e Patto educativo globale. Dialogo, coraggio, prospettive” è il tema del webinar che si terrà oggi 26 novembre.

L’ultimo appuntamento formativo a distanza proposto dal Fiac (Forum internazionale di Azione cattolica) nel 2020 “è dedicato alla sfida lanciata da Papa Francesco per un Patto educativo globale, un patto per generare un cambiamento su scala planetaria, affinché l’educazione sia creatrice di fraternità, pace e giustizia. Un’esigenza ancora più urgente in questo tempo segnato dalla pandemia”, spiegano gli organizzatori.

Il collegamento è previsto: ore 10.00 Argentina; 13.00 Senegal; 14.00 Italia; 15.00 Burundi, Romania; 21.00 Filippine

Alla presentazione di Rafael Corso, presidente nazionale Ac Argentina e coordinatore Segretariato Fiac, seguirà la preghiera guidata da mons. Eduardo Garcia, vescovo di San Justo, assistente nazionale Ac Argentina e assistente Fiac. Mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona; ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani a cui trasmettiamo valori e conoscenze; favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all’istruzione; vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore; cercare altri modi di intendere l’economia, la politica, la crescita e il progresso; custodire e coltivare la nostra casa comune sono i temi dei diversi interventi in programma.