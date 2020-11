Festival Dottrina sociale: Mattarella, “accrescere partecipazione civile, senso di comunità e coesione”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Sono sicuro che anche questa edizione dedicata al tema significativo di ‘Memoria del futuro’, riuscirà ugualmente ad offrire alla discussione pubblica spunti, idee, proposte utili per accrescere la partecipazione civile, il senso di comunità e la coesione”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della X edizione del Festival della Dottrina sociale, che si è aperto ieri sera a Verona.

“Anche in questo anno purtroppo caratterizzato da difficoltà e problemi legati alla pandemia”, il Capo dello Stato ha voluto far pervenire ad organizzatori e partecipanti all’evento “un caloroso saluto e gli auguri di buon lavoro”.

“Questa X edizione – nota Mattarella – ha un carattere particolare: si svolge in collegamento da remoto, come tante altre nostre attività quotidiane. È anche la prima volta in cui non ci sarà mons. Adriano Vincenzi, ideatore e animatore instancabile del Festival”.