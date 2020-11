Avvento: Salesiani Gran Bretagna, un pellegrinaggio dello spirito in preparazione al Natale

A partire da sabato prossimo, 28 novembre, vigilia della prima domenica d’Avvento, i salesiani della Gran Bretagna condivideranno per via digitale, e non solo, alcuni stimoli e riflessioni in preparazione al Natale: l’idea è proporre un pellegrinaggio dello spirito, in questi tempi che non favoriscono i pellegrinaggi tradizionali. Lo riferisce l’agenzia Ans che riporta le parole del salesiano don Gerry O’Shaughnessy: “mentre ci dirigiamo verso quello che sarà certamente un Natale molto diverso, vi invitiamo ad unirvi a noi nel ‘Cammino d’Avvento’, durante il quale offriremo una breve riflessione e una preghiera per ogni giorno. Abbiamo imparato molto sulle nostre famiglie, sui nostri amici e su noi stessi in questi ultimi mesi di isolamento. Abbiamo dovuto ri-immaginare cosa significa essere Chiesa e comunità e, anche se non è sempre stato facile, possiamo continuare a fare la differenza nella vita degli altri”. Le riflessioni di Avvento saranno inviate per e-mail, ogni sabato, a tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter “Seasonal Reflection”. Inoltre, saranno rese disponibili anche in un formato stampabile, che può essere condiviso con amici e familiari, i quali potrebbero non avere accesso alla posta elettronica. L’invito, da parte dei Salesiani della Gran Bretagna, è quello di condividere queste riflessioni con chi non ha accesso alla tecnologia e che per questo, “in questi tempi così difficili, rischia di sentirsi ancora più isolato”. Inoltre, per chi invece ne avrà la possibilità, sarà offerta anche una giornata di ritiro per l’Avvento, che si terrà attraverso la piattaforma Zoom il prossimo 12 dicembre.