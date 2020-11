Coronavirus Covid-19: Paternò, morto il frate cappuccino Emilio Manitta

È morto nell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, dove era ricoverato per Covid, padre Emilio Manitta, frate cappuccino della parrocchia S. Francesco all’Annunziata, a Paternò. Da pochi giorni aveva compiuto 98 anni. I funerali saranno celebrati oggi, nella sua parrocchia, alle ore 15.30.

“Prospettive”, servizio di informazione dell’arcidiocesi di Catania, lo descrive come “uomo di veri valori sociali e religiosi, memoria storica della presenza cappuccina nella città di Paternò, sempre disponibile nell’ascoltare le confessioni dei penitenti che in gran numero si recavano da lui” e ne ricorda “l’ironia, il sorriso sempre fresco nonostante l’età avanzata e la profonda conoscenza e sapienza che sempre con umiltà e semplicità accompagnava ad un affetto sincero e fraterno”.

Al cordoglio dei francescani e della Chiesa locale, si unisce anche la società civile: per il sindaco Nino Naso, padre Emilio era “storia e riferimento della nostra Paternò. La nostra comunità – scrive in un messaggio a lui dedicato sui social – ti ringrazia e ti chiede preghiere e protezione dal posto privilegiato dove ti trovi adesso”.