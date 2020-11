Germania: Governo chiede di “evitare grossi assembramenti per le celebrazioni religiose” nel periodo di Natale. Ricca offerta di messe in streaming.

La cancelliera Angela Merkel ha presentato oggi al Bundestag le nuove restrizioni concordate con i presidenti dei Länder che entreranno in vigore dal 1 dicembre; tra le misure anche quella di “evitare grossi assembramenti per le celebrazioni religiose” nel periodo natalizio. Ora chiese e Länder dovranno concordare misure e modalità per rispondere alla indicazione del governo. I cattolici tedeschi però hanno già a disposizione un sito internet che li informa su quando e come potranno assistere a una messa in streaming, nel periodo che va dalla prima domenica di Avvento (29 novembre) fino al Battesimo del Signore, 10 gennaio 2021. Dalla pagina https://fernsehen.katholisch.de/fernsehgottesdienste/advents-und-weihnachtszeit2020 potranno scegliere e accedere alle celebrazioni, alcune in tv, altre via radio o in web-streaming. Per ciascuna è specificato se si tratta di una celebrazione cattolica o evangelica. Già definito il programma delle celebrazioni che saranno trasmesse in televisione il 24 e il 25 dicembre: oltre alle Messe e i culti evangelici, ci saranno proposte anche per le famiglie, attorno al presepe o ascoltando un concerto. Comunque, a motivo della pandemia, sui canali Ard e Zdf in tutte le domeniche di Avvento verranno trasmesse una celebrazione cattolica e una evangelica. “Sono molto grato alle emittenti per il loro grande impegno” ha ringraziato il vescovo Gebhard Fürst che presiede la commissione episcopale per i media. Nonostante la pandemia “le funzioni religiose potranno essere celebrate insieme, si potranno sperimentare amicizia e solidarietà”. Le chiese in Germania hanno continuato a essere aperte, sebbene con limitazioni sui numeri di fedeli alle celebrazioni.