Formazione: Università Pontificia Salesiana, al via “Infovat”, corso su comunicazione vaticana e diplomazia della Santa Sede

Si terrà a Roma nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, dalle 15 alle 16.35, presso la sala CS1 della Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, la lezione inaugurale del corso di Alta formazione su “L’informazione sul Vaticano, la Chiesa cattolica e la Diplomazia della Santa Sede (Infovat)”. “Nell’attuale contesto comunicativo globale, alimentato dai cambiamenti culturali promossi dall’uso delle tecnologie e con una crescente esposizione e attenzione mediatica delle istituzioni – spiegano in una nota i promotori dell’iniziativa accademica –, il corso di Alta formazione intende offrire strumenti qualificati per la promozione di una conoscenza autentica e qualificata della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Una iniziativa di formazione che si propone come un servizio alla Chiesa e una competenza necessaria per chi opera nel mondo dell’informazione e nel contesto della diplomazia e delle relazioni internazionali”. Ad aprire l’incontro saranno i saluti introduttivi del rettore dell’Università Pontificia Salesiana, don Andrea Bozzolo, e del decano della Facoltà di Scienze della comunicazione sociale, don Fabio Pasqualetti. Seguiranno i saluti istituzionali di Pierantonio Piatti, segretario del Pontificio Comitato di Scienze storiche, e degli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede: Marcus Bergmann (Austria), Régis Kévin Bakyono (Burkina Faso), Delia Cárdenas Christie (Panama) e, in collegamento, Chris Trott (Regno Unito). La presentazione sarà affidata a Fabio Bolzetta, direttore del corso di Alta formazione Infovat. A seguire, dalle 16.40 alle 18.15, la prima lezione del corso sarà tenuta da Enzo Romeo, giornalista e saggista, già caporedattore e vaticanista Rai Tg2, sul tema “Introduzione al Vaticano e documenti papali”.

Il corso di Alta formazione Infovat, promosso dalla Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, nasce con l’obiettivo di formare giornalisti, comunicatori e diplomatici, offrendo una preparazione interdisciplinare sulla comunicazione vaticana, il diritto, il protocollo e la diplomazia della Santa Sede. Il corso ha ricevuto il riconoscimento del patrocinio del Pontificio Comitato di Scienze storiche e delle Ambasciate accreditate presso la Santa Sede di Austria, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Germania, Liechtenstein, Panama, Perù, Regno Unito e Romania e il sostegno della Fondazione Nova Opera. Le lezioni si svolgeranno dal 17 aprile al 27 giugno 2026.

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