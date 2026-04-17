Frati minori: mons. Baturi (Cei), “a p. Vianelli grande gratitudine per il ministero a servizio della famiglia”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Padre Marco Vianelli è stato eletto ministro provinciale dal Capitolo della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna, riunito ad Assisi. La notizia è accolta con stima dalla Segreteria generale della Cei, dove Vianelli ha guidato dal 2019 l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia. “Esprimiamo a padre Marco grande gratitudine per il ministero condiviso a servizio della pastorale familiare e per il lavoro svolto con passione e competenza”, afferma mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei. “Siamo sicuri che in questo nuovo impegnativo incarico saprà, ispirato dall’insegnamento di San Francesco, testimoniare la bellezza dell’incontro, della fraternità e della pace”, aggiunge il presule. Nato a Venezia nel 1966, p. Vianelli è ordinato presbitero nel 1998. Dopo gli studi teologici all’Istituto Teologico di Assisi, consegue la licenza in diritto canonico alla Pontificia Università Antonianum. Dal 2005 è giudice presso il Tribunale rcclesiastico umbro e dal 2021 vicario giudiziale della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. All’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei ha promosso iniziative dedicate alla preparazione al matrimonio, all’accompagnamento delle coppie e al sostegno delle famiglie, dando attuazione all’esortazione apostolica Amoris laetitia.