Solidarietà: Macerata, il 18 aprile “Heroes – Storie di rinascita”. I proventi alla Lega fibrosi cistica

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Torna a Macerata, per la quarta edizione, l’evento “Heroes – Storie di rinascita”, in programma domani al teatro Lauro Rossi con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, della Provincia, del Comune di Macerata e dell’Unimc, e con il sostegno di Fondazione Mediolanum. “Una poderosa iniezione di fiducia nel potenziale umano nata come intuizione nel periodo del Covid, da quella necessità di spostare l’attenzione verso chi, spesso silenziosamente, ogni giorno lotta per rialzarsi e superare i momenti di estrema difficoltà reagendo al destino”, spiega l’ideatore Rinaldo Feroce, descrivendo una serata dal cuore solidale: i proventi saranno infatti devoluti alla Lega italiana fibrosi cistica Marche Odv e il ricavato consentirà di acquistare e donare agli Ospedali riuniti di Torrette di Ancona macchinari per curare i pazienti affetti da Fc, in primis i bambini. Sul palco, accompagnati dalle note del gruppo musicale Mothra, si alterneranno quattro ospiti accomunati dalla resilienza: Andrea Lanfri, alpinista e atleta paralimpico; Birracca, realtà brassicola artigianale che offre un’opportunità lavorativa a giovani adulti con diagnosi di autismo; l’apneista Alessia Zecchini; Paolo Simoncelli, papà del “Sic”, che ha trasformato il dolore per la scomparsa del figlio in impegno benefico.