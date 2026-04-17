Rinnovamento carismatico cattolico: Charis, martedì si presenta il nuovo sito web

Martedì 21 aprile sarà presentato il nuovo sito web di Charis (Catholic Charismatic Renewal International Service), organismo eretto dalla Santa Sede tramite il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, al servizio del Rinnovamento carismatico cattolico nel mondo.

Il progetto si inserisce nel cammino di servizio alla comunione e al dialogo nella Chiesa, offrendo uno spazio digitale rinnovato, pensato per favorire l’incontro, l’ascolto e la condivisione tra persone, comunità ed esperienze.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida il 21 aprile, alle 12 (ora locale di Roma), nell’Ufficio Charis, in Piazza San Calisto 16, o in diretta streaming sul canale YouTube: https://www.youtube.com/@CHARIS.International.

L’incontro sarà moderato da Pino Scafuro.

Durante l’evento saranno presentati il nuovo sito, le principali funzionalità e le prospettive future della comunicazione di Charis.

Info: https://www.charis.international/it/.

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