Diocesi: Lungro, al via un Anno Giubilare dedicato alla Madre di Dio del Buon Consiglio

Un Anno Giubilare dedicato alla Madre di Dio del Buon Consiglio si svolgerà nell’Eparchia di Lungro degli Italo Albanesi dell’Italia Continentale su iniziativa dell’Eparca, mons. Donato Oliverio. L’anno cade nel 130° anniversario della sua proclamazione a Patrona dell’Albania da parte di Papa Leone XIII. Questo anniversario – spiega mons. Oliverio rappresenta “un prezioso momento di rendimento di grazie alla Beata Vergine Maria, che lungo i secoli ha accompagnato il nostro popolo arbëresh con la sua materna intercessione, sostenendo la Chiesa in Albania nei tempi di prova e di rinascita”. La devozione alla Vergine Santissima del Buon Consiglio è “profondamente

radicata – sottolinea l’Eparca – nella nostra tradizione, in uno speciale vincolo spirituale con la Basilica della Madonna del Buon Consiglio in Genazzano. In tale contesto la Basilica della Madonna del Buon Consiglio in Scutari sarà dichiarata Chiesa Giubilare”. Considerando che anche nell’Eparchia in Calabria vi è la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio in San Benedetto Ullano, su richiesta dell’arcivescovo di

Scutari-Pult – scrive mons. Oliverio – riteniamo che è fruttuoso e un bel segno di comunione ecclesiale che anche la Nostra Chiesa sia dichiarata Chiesa Giubilare durante questo sacro periodo”.

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