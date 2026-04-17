Diocesi: Concordia-Pordenone, realizzato il “Docuvescovo” per i 15 anni di presenza di mons. Pellegrini

La diocesi di Concordia-Pordenone celebra il quindicesimo anniversario dell’ordinazione episcopale del proprio vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini, avvenuta il 26 marzo 2011. Per raccontare questo intenso cammino pastorale, è stato realizzato il “Docuvescovo”, un documentario a sorpresa che ripercorre i momenti più significativi della sua guida spirituale.

In questi quindici anni, mons. Pellegrini ha guidato la Chiesa locale con energia ed entusiasmo, incarnando in pieno la visione di “Chiesa in uscita” proposta da Papa Francesco. Il documentario raccoglie le testimonianze di sacerdoti, laici e istituzioni, tracciando il ritratto di un pastore diretto, informale e sempre in mezzo alla gente, definito nel racconto come “un pastore con l’odore delle pecore”.

Il filmato non si ferma alle sole dinamiche locali, pur caratterizzate dall’attenzione verso i giovani, il mondo del lavoro e le nuove marginalità. Il “Docuvescovo” esplora, infatti, anche momenti di forte impatto emotivo e di respiro internazionale, come la coraggiosa apertura di una missione in Mozambico e i drammatici istanti dell’assalto armato a Cabo Delgado, in cui rimasero coinvolti i sacerdoti fide donum pordenonesi e che costò la vita a suor Maria De Coppi. Viene inoltre ricordato il duro periodo del Covid-19, raccontato attraverso l’umanità di un vescovo pronto ad attendere personalmente i propri sacerdoti fuori dai reparti infettivi degli ospedali al momento delle dimissioni.

Un documento che racconta il volto di una Chiesa viva, capace di farsi prossima in ogni situazione e di dialogare con tutti. Il filmato integrale è a disposizione del pubblico sul canale YouTube della diocesi e nel sito diocesano.

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