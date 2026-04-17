Spagna: El Escorial, incontro missionario dei giovani. “Promuovere una Chiesa in uscita”

La commissione per le missioni della Conferenza episcopale spagnola, in collaborazione con il consiglio dei giovani delle Pontificie opere missionarie, organizza da oggi a domenica 19 aprile l’incontro missionario dei giovani a San Lorenzo de El Escorial. Rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni interessati all’attività missionaria della Chiesa, l’evento – si legge sulla pagina web della Cee – ha lo scopo di “aiutarli ad approfondire la dimensione missionaria della fede in Cristo, specialmente per coloro che già partecipano o desiderano impegnarsi in esperienze missionarie”. Il programma inizierà questa sera con l’accoglienza dei partecipanti, seguita da una cena e da una serata missionaria. Domani vi saranno momenti di preghiera, formazione e convivialità. I giovani si recheranno al mattino in pellegrinaggio all’eremo della Vergine di Gracia, dove sarà celebrata l’Eucaristia. Nel pomeriggio, l’incontro propone un cineforum con il film “Solo Javier”, seguito da un dibattito con il critico cinematografico Juan Orellana. La giornata si concluderà con una preghiera animata dal musicista Javier Portela e la trasmissione in diretta del programma “Iglesia en Misión” di Radio María. Domenica 19 aprile inizierà con la messa. Successivamente, si terrà una tavola rotonda su “La missione nelle tre vocazioni”, consacrata, sacerdotale e laicale, con diverse testimonianze. L’incontro si concluderà con una presentazione delle iniziative delle Pontificie opere missionarie. L’incontro intende offrire – evidenza ancora la Cee – “un’opportunità per rinnovare l’impegno missionario dei giovani, rafforzare la loro fede e promuovere una Chiesa in uscita, aperta alle necessità del mondo”.

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