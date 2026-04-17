Scuola: Fism, in Puglia incontro su educazione, felicità e libertà nei bambini

“Educazione, Felicità, Libertà. Le bussole valoriali del sistema integrato 0-6”. Questo il tema di un convegno che si svolgerà domani a Bari su iniziativa della Fism Puglia e al quale parteciperanno circa 400 educatrici e insegnanti. Un numero – spiega una nota della Fism che rappresenta “la vitalità della Federazione Italiana Scuola Materne anche in Puglia, nonché il dinamismo e la passione dei suoi gestori, insegnanti, e del personale scolastico per garantire ai bambini pugliesi percorsi di crescita di qualità. Anche attraverso un costante aggiornamento professionale”. Gli associati FISM, tutti Enti del Terzo Settore (ETS), costituiscono “la spina dorsale del sistema 0-6 anni in Puglia: una rete capillare di scuole dell’infanzia e servizi educativi che garantisce “un servizio pubblico a centinaia di migliaia di bambine e bambini. Senza di loro, l’85% delle famiglie pugliesi perderebbe l’accesso a un servizio educativo di qualità per i propri figli”. “Il sistema educativo 0-6 anni – dice il presidente regionale Fism Puglia, Fabio Daniele – è un bene comune che appartiene a tutte le famiglie pugliesi, indipendentemente dall’orientamento politico. Quando parliamo di collaborazione con la Regione Puglia, non intendiamo un rapporto con la sola maggioranza di governo: intendiamo un confronto serio, costante e costruttivo con l’intera istituzione regionale: Giunta, Consiglio, forze di opposizione e struttura tecnica, insieme al mondo del Terzo Settore. L’educazione non è materia di parte: è una responsabilità condivisa che richiede visione di lungo periodo, ascolto reciproco e scelte coraggiose. Abbiamo costruito questo sistema in quindici anni di lavoro al fianco della Regione, dei Comuni e delle famiglie. Confrontiamoci e sforziamoci di essere all’altezza di questa responsabilità, e non deve mai essere dimenticato che prima di tutto ci sono i bambini e le bambine”. Al convegno tre relatori guideranno le riflessioni: Katia Blasi (coordinatrice pedagogica Fism Puglia, componente della Commissione Pedagogica Nazionale) offre un contributo dal titolo “Libertà, benessere e pensiero critico come fondamenta dell’educazione”; Ignazio Punzi (psicologo e psicoterapeuta) interviene sul tema “Educare alla felicità come atto pedagogico e sociale” e Marco Ubbiali (professore di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università di Verona) approfondirà un approccio alla “pedagogia della cura come strumento per far fiorire ogni bambino”. All’evento parteciperà Michele Emiliano, già presidente della Regione Puglia, che ha scelto di essere presente a questa giornata di studio e durante l’incontro dialogherà con Fabio Daniele sui temi dell’educazione e della libertà. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale Ubaldo Pagano, introdotti dal presidente FISM Nazionale Luca Iemmi e moderati da Mara Ronca, presidente Fism provinciale Bari.

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