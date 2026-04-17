Francescani: fra Marco Moroni saluta il nuovo ministro provinciale Vianelli

A seguito dell’elezione di fra Marco Vianelli, a nuovo Ministro provinciale della Provincia di San Francesco dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha rivolto un messaggio di auguri a nome della comunità dei frati della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco. “Congratulazioni e auguri di cuore al nuovo Ministro della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna. Il Signore risorto illumini il tuo servizio di responsabilità e di guida della fraternità provinciale”, ha affermato fra Moroni, augurandogli di lasciarsi ispirare da san Francesco, “perché come una madre tu abbia cura dei frati a te affidati”.

Il Custode ha assicurato la preghiera e la “disponibilità gioiosa a proseguire il cammino di comunione” vissuto negli ultimi anni, segnati dalla celebrazione dei centenari francescani. Un ringraziamento è stato rivolto anche a fra Francesco Piloni, ministro provinciale uscente: “Il mio personale grazie per quanto abbiamo vissuto in fraterna e sincera collaborazione nel nome di san Francesco”.

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