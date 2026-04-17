Fisc: Goio (Vita Trentina), “la Marmolada ci insegnò a fare cronaca nel rispetto del lutto”

“Era il primo pomeriggio del 3 luglio 2022. Un seracco si stacca dal ghiacciaio della Marmolada, travolge e uccide 11 escursionisti e ne ferisce 9. Quell’evento rese consapevoli della fragilità del nostro ghiacciaio. Vita Trentina titolò quella domenica ‘Chiuso per lutto’”. La cronaca della tragedia della Marmolada è rivissuta, questa mattina, nelle parole di Augusto Goio, caposervizio di Vita Trentina, al Vigilianum di Trento, dove è in corso il convegno nazionale Fisc “Pianeta in prima pagina. Cronisti del clima”. “Vita Trentina ha raccontato gli eventi di quell’estate 2022, nella difficoltà di non poter salire direttamente sul ghiacciaio per documentare la situazione, nella consapevolezza del pericolo di ulteriori crolli. Abbiamo iniziato ad evidenziare, insieme alle notizie di pubblica utilità, anche la condivisione del lutto che ha coinvolto l’intera regione, tenendo conto della sensibilità dei familiari delle vittime”. Goio ha ricordato la manifestazione che Legambiente fece, ai piedi della Marmolada a fine agosto 2022, per sottolineare la fragilità dell’ambiente e le commemorazioni fatte ad un anno dalla tragedia. Nel luglio 2025 Vita Trentina è salita sulla Marmolada con un gruppo di amici che è salito nuovamente sul ghiacciaio trentino per fare memoria e per sottolineare come quella tragedia sia stata frutto del cambiamento climatico.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /