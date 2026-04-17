Televisione: Rai Uno, dal 18 aprile al 31 maggio in onda “A Sua Immagine – Le Ragioni della Speranza” con puntate dedicate ai santuari mariani

(Foto A Sua Immagine)

La trasmissione “A Sua Immagine – Le Ragioni della Speranza” andrà in onda su Rai Uno, dal 18 aprile al 31 maggio, con una nuova serie di puntate alla scoperta dei santuari mariani dal titolo: “Nel segno di Maria”.

Al centro della prima puntata una chiesa poco conosciuta ma di grande valore e importanza, situata a pochi passi da Piazza Navona, nel cuore di Roma: Santa Maria dell’Anima. La struttura nasce nel XIV secolo con una chiara vocazione di accoglienza per i pellegrini giunti a Roma, in particolare a quelli provenienti dai territori di lingua tedesca. Ancora oggi, Santa Maria dell’Anima è un luogo vivo di fede che custodisce un prezioso patrimonio storico-artistico. Qui troviamo la pala di Giulio Romano, tra i più importanti allievi di Raffaello, raffigurante la Sacra Famiglia e la tomba di Adriano VI, unico Pontefice olandese della storia della Chiesa.

A Pompei, la seconda puntata, cuore della devozione mariana e centro internazionale della spiritualità del Rosario. Leone XIV, eletto l’8 maggio 2025, nelle sue prime parole ha avuto subito un pensiero per la Madonna di Pompei. E a un anno esatto da quel giorno – in cui si recita la supplica alla Madonna, anniversario della posa della prima pietra del santuario – il prossimo 8 maggio il Papa si recherà in pellegrinaggio, per rendere omaggio alla Vergine del Rosario.

La terza puntata è dedicata al santuario della Madonna del Tindari che sorge su un promontorio a picco sul Tirreno.

A Montaldo delle Marche sarà la quarta puntata alla dedicata alla concattedrale di santa Maria Assunta, elevata nel 1965 al rango di basilica minore da Paolo VI.

Nella quinta puntata tappa a Catania, accanto all’amore per sant’Agata, tante chiese raccontano una spiritualità autentica e partecipata, radicata e capace di parlare ancora oggi, come il santuario dedicato alla Madonna dell’Aiuto, dove c’è la perfetta copia della Casa di Maria custodita a Loreto.

Il santuario di Santa Maria a Mare, nelle isole Tremiti, sarà al centro della sesta puntata. L’abbazia, situata sull’isola san Nicola nell’arcipelago delle isole Tremiti, è un monumento del protoromanico adriatico.

Il viaggio “Nel segno di Maria” si concluderà con la settima puntata al santuario di Tirano provincia di Sondrio. Il santuario sorge proprio nel punto dove, il 29 settembre 1504, festa di S. Michele, la Vergine Maria apparve al beato Mario Homodei, salutandolo con le parole: “Bene avrai” e chiedendo espressamente la costruzione di un tempio in suo onore con la promessa di salute spirituale e corporale a chi l’avesse invocata.

Alla conduzione mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, che in ogni puntata sarà accompagnato dallo storico dell’arte Tommaso Strinati.

“A Sua Immagine – Le Ragioni della Speranza” è un programma di Laura Misiti e Gianni Epifani, testi di Carmela Radatti, regia di Maria Amata Calò, a cura di Francesca Colantoni, produttori: Antonella Licursi e Livia Lauriola.