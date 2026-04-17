Società: Treviso, domani convegno “La famiglia alla prova della contemporaneità” con la ministra Roccella, il vescovo Tomasi, il presidente del Forum Bordignon

Sabato 18 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, presso il Centro della Famiglia a Treviso, si terrà il convegno “La famiglia alla prova della contemporaneità”, che verterà sulle politiche familiari e presenterà il report del Cisf 2025 sullo stato di salute delle famiglie in Italia.

Intervengono Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia e la natalità, su “Il nuovo Piano nazionale famiglia e la famiglia come soggetto di investimento”; Paola Roma, assessore al Sociale e Famiglia della Regione Veneto, su “La nuova stagione delle politiche familiari e per la natalità in Veneto”; Francesco Belletti, direttore del Cisf, che presenterà il report del Cisf “Il fragile domani. La famiglia alla prova della contemporaneità”; Mario Conte, presidente di Anci Veneto, su “L’azione dei comuni a supporto della natalità e della coesione familiare”.

I saluti istituzionali saranno a cura di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso; Mario Conte, sindaco di Treviso; Marco Marseglia, presidente del Forum delle associazioni familiari del Veneto; Roberto Miotto, vicepresidente Centro della Famiglia. Modera Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

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