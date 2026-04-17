Frati minori: p. Vianelli eletto ministro provinciale della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna

(Foto Ofm)

P. Marco Vianelli è il nuovo ministro provinciale della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi di Umbria e Sardegna. L’elezione si è svolta questa mattina ad Assisi, nel corso del Capitolo provinciale, in un clima definito “sereno e di concordia”. Vicario provinciale è stato eletto p. Georges Massinelli. I lavori si sono aperti con la messa votiva dello Spirito Santo presieduta dal visitatore generale p. Giampaolo Possenti, che nell’omelia ha esortato i frati a uno stile di guida capace di “accompagnare la vita anziché imporre programmi”: “Il vero equilibrio per chi guida la comunità non nasce dalle lusinghe del mondo ma dal silenzio della solitudine abitata da Dio, dove ci si scopre profondamente amati”. Nato a Venezia nel 1966, p. Vianelli è ordinato presbitero nel 1998. Dopo gli studi teologici all’Istituto Teologico di Assisi, consegue la licenza in diritto canonico alla Pontificia Università Antonianum. Dal 2005 è giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Umbro e dal 2021 vicario giudiziale della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Dal 2019 guida l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, promuovendo iniziative per la preparazione al matrimonio e l’accompagnamento delle coppie, in attuazione dell’esortazione apostolica Amoris laetitia. La Provincia conta 205 frati e 26 fraternità.