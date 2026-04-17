Diocesi: Rimini, il 18 e 19 aprile la 46ª edizione del Campo lavoro missionario. Nel 2025 finanziati 24 progetti in 15 Paesi

Torna sull’intero territorio della diocesi di Rimini il Campo lavoro missionario, la grande raccolta di materiali di recupero finalizzata a finanziare progetti umanitari in tutto il mondo: la 46ª edizione è in programma il 18 e 19 aprile. Saranno sei i centri di raccolta in provincia, con 170mila sacchi distribuiti nelle abitazioni del territorio e migliaia di volontari impegnati in azioni educative di contrasto alla povertà e sostegno ai missionari riminesi. Sono previsti anche mercatini del vintage e dell’usato. L’iniziativa sarà presentata domani, mercoledì 15 aprile alle 12, in una conferenza stampa presso la Curia vescovile di Rimini, alla presenza del vescovo mons. Nicolò Anselmi, di Gabriele Valentini, presidente dell’associazione Campo Lavoro Missionario, di don Giampaolo Rocchi, referente Missio per Campo lavoro diocesano, e di Anna Sartini, responsabile dei mercatini. Nel 2025 l’iniziativa ha permesso di finanziare 24 progetti umanitari in 15 Paesi, ai quali si aggiungono contributi per il sostegno a famiglie disagiate sul territorio, per un totale di circa 321mila euro.

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