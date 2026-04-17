Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: a Torino dal 17 al 19 aprile il convegno “Democrazia. Il coraggio della partecipazione”

Si terrà a Torino dal 17 al 19 aprile il convegno “Democrazia. Il coraggio della partecipazione”, promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro di Piemonte e Valle d’Aosta, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e delle Settimane sociali dei cattolici in Italia. L’iniziativa prenderà il via oggi alle 18 a Palazzo Barolo, con la presentazione del volume “Seminare il futuro in politica” a cura di Carlo Belardi, docente alla Pontificia Università Gregoriana. Domani, presso il Sermig, i lavori si apriranno alle 9.30 con un intervento di p. Giuseppe Riggio, direttore di Aggiornamenti Sociali, sulla democrazia e la partecipazione nella dottrina sociale della Chiesa, seguito da Elena Granata, vicepresidente del Comitato scientifico delle Settimane sociali, sul tema “La democrazia nelle piazze delle città”. Nel pomeriggio tre laboratori di approfondimento affronteranno rispettivamente i temi della sussidiarietà, dell’immigrazione e delle nuove povertà. Per l’intera giornata di sabato, in piazza Palazzo di Città, si svolgerà la “Piazza delle buone pratiche” con stand e iniziative aperte alla cittadinanza. Domenica 19, sempre al Sermig, i lavori si concluderanno con una riflessione biblica a cura di Rosanna Virgili, docente di esegesi biblica all’Istituto teologico marchigiano, e con la messa alla presenza dei vescovi della Conferenza episcopale piemontese.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /