Frati Minori: mons. Accrocca si congratula con padre Vianelli e padre Massinelli

“Giungano a padre Marco Vianelli e a padre Georges Massinelli le mie più fervide felicitazioni per il servizio che sono stati chiamati a svolgere”. Con queste parole il vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Felice Accrocca, ha espresso il proprio augurio ai nuovi responsabili della Provincia Serafica dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, eletti nel corso del Capitolo provinciale svoltosi nei giorni scorsi alla Porziuncola. Padre Marco Vianelli, attuale direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia, è stato eletto ministro provinciale, mentre padre Georges Massinelli, già guardiano del convento di Monteripido a Perugia, è stato nominato vicario provinciale. “Sarà bello condividere con loro e con tutta la Provincia Serafica – ha aggiunto il presule – questo centenario francescano che ci vede tutti impegnati a celebrare il carisma di san Francesco, di cui i frati custodiscono l’eredità”. Mons. Accrocca ha rivolto anche un pensiero di riconoscenza ai responsabili uscenti: “Giungano i miei sentimenti di stima e ringraziamento a fra Francesco Piloni e a fra Danilo Tremolada per quanto hanno fatto a servizio della Provincia Serafica e per il contributo dato alla nostra Chiesa locale”. Le elezioni segnano una nuova tappa nel cammino della Provincia Serafica, impegnata a vivere e testimoniare il carisma francescano in un tempo particolarmente significativo per la Chiesa e la famiglia francescana.

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