Leone XIV: nella lista Time dei 100 più influenti. Scorsese, “colpito dal suo coraggio e dalla sua vicinanza alla gente”

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Leone XIV è tra le 100 persone più influenti del mondo nel 2026 secondo la rivista “Time”. Il testo che lo accompagna nella celebre lista è firmato dal regista premio Oscar Martin Scorsese. “Sono colpito dal suo coraggio e dalla sua vicinanza alla gente”, scrive Scorsese, che ricorda come Leone XIV sia “il primo Papa nato nel Nord America – con un accento di Chicago! – e il primo agostiniano in 500 anni”. Il regista sottolinea la continuità con Papa Francesco: “Sembra condividere la comprensione di Francesco che la Chiesa ha bisogno di riformarsi per mantenere la propria forza morale e spirituale”. Scorsese cita anche l’introduzione di Leone XIV a una nuova edizione de “La pratica della presenza di Dio”, del carmelitano secentesco fra Lorenzo della Risurrezione, testo che il Pontefice ha indicato come uno dei più formativi della sua vita spirituale. Nell’introduzione, Leone XIV scrive: “Tutta l’etica cristiana si può davvero riassumere in questo fare memoria continuamente del fatto che Dio è presente: Egli è qui”. “Sono incoraggiato dalle sue parole”, conclude Scorsese.