Riconoscimenti: torna il premio di narrativa “Pontremoli città del libro e della famiglia”

(Foto Forum famiglie)

Torna il premio di narrativa “Pontremoli città del libro e della famiglia”. Un’edizione, quella di quest’anno, che, come le precedenti, si contraddistingue per un tema universale, intimo e profondamente umano: la famiglia e le relazioni familiari. Un filo invisibile che attraversa generazioni, che lega radici e futuro, che talvolta unisce e talvolta divide, ma che resta sempre al centro dell’esperienza umana.

Il coordinatore del premio, Nino Sutera, dice: “I quindici titoli selezionati, tra i 126 proposti dai lettori, raccontano, ciascuno con voce e stile proprio, la complessità e la bellezza delle relazioni familiari: storie di padri e figli, madri e figlie, fratelli, nonni, famiglie ritrovate, famiglie perdute o reinventate”. Continua Sutera: “Romanzi, racconti e saggi (fondamentale il criterio della varietà di generi narrativi) che ci interrogano, ci commuovono, ci fanno riflettere e ci ricordano che ogni famiglia è un racconto, ogni relazione un equilibrio delicato tra amore, conflitto, silenzi e riconciliazioni”.

Figli di piccoli o grandi editori, di autori già molto conosciuti o alla loro prima esperienza, con il primo step (15 aprile), i volumi attualmente selezionati sono diventati sei a seguito di una ulteriore selezione operata da una giuria composta da esperti del mondo letterario, accademico e culturale, presieduta da Francesco Giorgino, chiamata a lavorare con grande attenzione e sensibilità per selezionare opere che non solo hanno un buon valore letterario, ma che sono capaci di dare voce a esperienze profondamente condivise e, al tempo stesso, straordinariamente personali.

A partire dai mesi a venire ed oltre la premiazione del 5 luglio 2025, questi libri, tutti pubblicati di recente, saranno protagonisti di incontri, letture e dibattiti, andando a definire in tal modo, fin da ora, uno spazio di confronto e condivisione attorno a un tema che riguarda tutti noi.

Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle Associazioni familiari, ringrazia “gli autori, gli editori, i giurati e tutti coloro che hanno reso e accompagnato l’avvio di questa nuova edizione” e “tutti i giornalisti e gli operatori culturali che vorranno dare eco a questa IV edizione del Premio”. Prosegue Bordignon: “Con questo spirito vi invitiamo a scoprire i quindici libri selezionati del Premio letterario Pontremoli città del libro e della famiglia, un viaggio letterario nel cuore delle relazioni che ci definiscono tutti, nessuno escluso, sia dal punto di vista sociale sia esistenziale”.