Papa Francesco: mons. Baturi (Cei), “chi ama la Chiesa ama il Papa”

“Chi ama la Chiesa ama il Papa. Chi ama il Papa ama la Chiesa. Senza questa reciprocità si è fuori dalla comunione ecclesiale”. A ribadirlo è mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, in una intervista pubblicata oggi su Avvenire. Parole che arrivano in un momento segnato da tensioni e polarizzazioni. Per mons. Baturi, “chi si riconosce nella comunione cattolica riconosce il Papa come principio visibile di unità”. E aggiunge: “Nessun amore per la Chiesa è autentico se è separato da un amore per il Papa”. Il segretario generale della Cei ricorda che l’autorità del Santo Padre non è “una sovrastruttura ma il centro visibile dell’unità della Chiesa”. Per questo, “è dovere di ogni credente riconoscersi parte di un popolo che cammina insieme con il suo Pastore”. In un tempo in cui la figura del Papa è talvolta oggetto di critiche anche all’interno della comunità ecclesiale, mons. Baturi rinnova l’invito a riscoprire il senso di appartenenza e la fedeltà ecclesiale. “La comunione non è una parola astratta – sottolinea – ma si nutre di concretezza, di relazioni, di ascolto e di fedeltà”. Solo così, secondo il presule, “la Chiesa può essere nel mondo testimone credibile del Vangelo e segno profetico di unità e pace”.

