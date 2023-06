Europa: accordo tra Consiglio e Parlamento Ue sulla diffusione della mobilità intelligente

La presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla “revisione della direttiva del 2010 sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (Its)” per accelerare la transizione digitale e la mobilità intelligente nell’Ue. Lo comunica in una nota il Consiglio. “I sistemi di trasporto intelligenti sono fondamentali per aumentare la sicurezza stradale e affrontare i crescenti problemi di emissioni e di congestione in Europa. L’accordo di oggi darà impulso all’evoluzione della nostra Unione verso una mobilità più intelligente, più sicura, più efficiente e più sostenibile”, ha detto Andreas Carlson, ministro svedese delle infrastrutture e dell’edilizia abitativa. La direttiva rivista punta a “considerare gli sviluppi tecnologici, come la mobilità intelligente e automatizzata, le applicazioni di mobilità su richiesta e il trasporto multimodale”. Inoltre, l’obiettivo è “accelerare la disponibilità e migliorare l’interoperabilità dei dati digitali che alimentano questi servizi”. La nuova direttiva contiene un “programma di attuazione che copre almeno i prossimi 5 anni e un preciso ambito geografico della rete stradale”. Infine, il testo dell’accordo politico chiarisce “diverse disposizioni della proposta sul “trattamento provvisorio delle situazioni di emergenza, la protezione dei dati personali, le aree prioritarie per la diffusione e le norme e i principi applicabili allo sviluppo di specifiche tecnologie a livello Ue”.