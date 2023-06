Diocesi: Fidenza, domani la “Lunga notte delle chiese” al Museo del Duomo e diocesano

Anche il Museo del Duomo e diocesano di Fidenza prenderà parte venerdì 9 giugno, con inizio alle 21 e ad ingresso gratuito, alla “Lunga notte delle chiese”. Dunque apertura straordinaria serale del Museo con l’esibizione del Doremiusic Ensemble di Busseto in un primo momento musicale con brani di G. F. Handel, M. A. Charpentier, J. S. Bach, G. Verdi e R. Djawadi. Seguirà la visita guidata a cura della direttrice Alessandra Mordacci, di taglio generale e con esclusione di due opere che saranno illustrate nella seconda parte della serata.

Avrà poi luogo un secondo momento musicale a cura del Doremiusic Ensemble diretto dal M° Lorenzo Caffarra. In scena Gaia Bentley, Anna Bonvini e Benedetta Veneziani (violini), Sandaldeep Singh (viola), Agata Scaglioni (clarinetto), Sofia Tonelli (flauto), Valentina Tonelli (tromba) e Gabriel Cozzani (pianoforte).

Al termine del secondo momento musicale Cozzani condurrà una conversazione sul Fonte battesimale, il prezioso arredo liturgico romanico, proveniente dalla cattedrale. Alessandra Mordacci illustrerà invece il Cofanetto nuziale – reliquiario. Il Museo conserva infatti un prezioso oggetto profano d’avorio e osso intagliato del primo Quattrocento, destinato inizialmente a contenere doni nuziali e appartenente ad una giovane coppia di fidanzati delle famiglie Pallavicino e Coiro. Esaurita la sua funzione di dono nuziale, lo scrigno venne donato alla cattedrale di San Donnino, dove fu apprezzato per la straordinaria bellezza e adibito a contenitore per reliquie.