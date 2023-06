Diocesi: Genova, sabato 10 giugno un evento aperto a tutta la città dedicato al Cammino sinodale, “Un tempo sognato”

“Un tempo sognato”. Sabato 10 giugno la Chiesa di Genova vivrà un evento aperto a tutta la città dedicato al Cammino sinodale, a chiusura del secondo anno di questo percorso di ascolto, dialogo e cambiamento a cui Papa Francesco chiama tutta la Chiesa.

Presso la Sala Grecale del Porto Antico, dalle 9.30 alle 12.30, sono convocati quanti sono attivamente impegnati nel Cammino, nei vicariati, nelle parrocchie e nei movimenti, ma anche e soprattutto la cittadinanza che voglia conoscere e approfondire perché il Cammino è l’esperienza di una chiesa in uscita verso tutti, e a beneficio di tutti.

“Durante la mattinata sul palco della Sala Grecale andrà in scena il racconto di quanto vissuto a livello ecclesiale in questo secondo anno per bocca di alcuni protagonisti, ma anche il confronto con ospiti significativi della città. Uno degli obiettivi del Cammino, infatti, è portare contributi al dialogo tra chiesa e società, fede, cultura e culture: in particolar modo, rifletteremo sui tre grandi temi del secondo anno – ‘parola, partecipazione, giovani’ – che rappresentano questioni aperte e urgenti nella chiesa come in tanti campi del vivere civile”, ricorda una nota della diocesi.

Ospite speciale, in arrivo dal Vaticano, sarà Sr. Nathalie Becquart, la prima donna sottosegretaria del Sinodo dei vescovi e con diritto di voto, nominata nel 2021 da Papa Francesco.

“Stiamo vivendo ‘un tempo sognato’ – questo il titolo scelto per l’evento, tratto dalla canzone ‘C’è Tempo’ di Ivano Fossati, che ce ne ha concesso gentilmente l’utilizzo – un tempo di cambiamenti attesi da diversi anni. Sentiamo l’urgenza e la necessità di condividerlo non solo negli ambienti ecclesiali ma con tutta la nostra città e le sue forze vive”, sottolinea la diocesi.

A condurre la mattinata sarà Giacomo Montanari, storico dell’arte e curatore scientifico dei Palazzi dei Rolli. Interverrà l’Equipe sinodale di laiche e laici che sta coordinando il Cammino sinodale, con un report, dati e sintesi dei gruppi di ascolto e di lavoro svolti durante questo secondo anno. Saranno presentate le proposte di cambiamento sul rimettere al centro la Parola nelle comunità cristiane, sul rifare gli organi di partecipazione, sul dare nuovi spazi di protagonismo per i giovani. Don Gianni Grondona e don Gianfranco Calabrese del Consiglio episcopale integreranno questo racconto allargando il respiro a come si sta muovendo la chiesa genovese di fronte alle sfide attuali.

Alcune voci significative dell’impegno civile genovese porteranno un punto di vista laico, a commento dei cantieri del Cammino sinodale e condividendo le loro esperienze, che spesso hanno fortissimi punti in comune con l’impegno delle comunità ecclesiali.

A tirare le conclusioni della mattinata e a commentare le proposte di cambiamento presentate sarà l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, a seguito di un momento di riconoscimento pubblico del lavoro dei e delle referenti sinodali di tutte le parrocchie e vicariati. Sarà presentato infine il proseguimento del cammino sinodale in previsione del prossimo anno.