Diocesi: Forlì, il 21 giugno posa della prima pietra della nuova chiesa dei Romiti. Domani conferenza stampa con il vescovo Corazza

Mercoledì 21 giugno, alle 19, in via Valeria, ai Romiti (diocesi di Forlì-Bertinoro), il vescovo Livio Corazza presiederà la messa e la cerimonia di posa della prima pietra della erigenda chiesa, primo lotto del nuovo centro parrocchiale, che sarà intitolato a San Paolo VI. Il progetto comprende oltre alla chiesa e al campanile, la canonica, i locali per le attività pastorali, bar, cucina e area comune, salone polivalente e cortile interno parzialmente coperto da pensilina.

Per presentare il progetto della chiesa e del centro parrocchiale, i tempi e i costi dell’opera, è indetta una conferenza stampa che si svolgerà domani, venerdì 9 giugno, alle 10, presso il Vescovado di Forlì.

Parteciperanno all’incontro mons. Corazza, don Loriano Valzania, parroco dei Romiti, e Claudio Leonessi, economo della diocesi.