Diocesi: Chiavari, domani sera incontro “Una storia d’amore mette in crisi o in cammino la Chiesa di oggi?”

“Una storia d’amore mette in crisi o in cammino la Chiesa di oggi?”. Questo l’interrogativo che darà vita al confronto promosso dall’Ufficio per la Pastorale della famiglia della diocesi di Chiavari in programma nella serata di domani, venerdì 9 giugno, alle 21 presso il Seminario vescovile. “In questo tempo sinodale – ha spiegato don Marco Torre, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia – la nostra Chiesa diocesana desidera mettersi in ascolto di storie affettive dentro un cammino di fede. L’ascolto di una storia può spiazzare e mettere in crisi e per questo ci muove, ci apre. La diocesi di Bologna, come altre, è in cammino da tempo. Saranno con noi il direttore dell’Ufficio di Pastorale familiare e due coppie che fanno parte del gruppo diocesano ‘in cammino’”. All’incontro interverranno Pietro e Giacomo, coppia omosessuale, Beatrice e Giampiero, genitori di un ragazzo omosessuale, e don Gabriele Davalli, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia dell’arcidiocesi di Bologna.