Diocesi: Padova, il 9 giugno la “Lunga notte delle chiese” in città e sul territorio

Torna anche quest’anno a Padova l’appuntamento con la “Lunga notte delle chiese” in programma venerdì 9 giugno sul tema: “Dove sei?”. La Chiesa di Padova vi aderisce per il quinto anno con iniziative in tre chiese cittadine: San Francesco, San Gaetano e Santa Maria dei Servi – e in due nel territorio – abbazia di Santa Maria Annunziata di Carceri d’Este e chiesa di Santa Maria dei Prati (Ciesazza) di Ponso. Sarà l’occasione di visitare dei luoghi artistici di particolare pregio e interesse storico, religioso, spirituale e culturale, accompagnati da momenti artistici. Tutte le proposte sono gratuite, alcune però necessitano di prenotazione.

La chiesa di Santa Maria dei Servi in via Roma, in pieno centro, sarà aperta dalle 20.30 alle 22.30 con due momenti musicali. Dalle 20.30 alle 21 verrà proposto il Quartetto in fa minore op. 80 di Felix Mendelsshon Bartholdy (1809-1847). Seguirà il Quartetto op. 18 n. 6 di Ludwig van Beethoven (1770-1827) e infine la Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore BWM 1004 di Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Durante la serata il priore della comunità dei Servi di Maria, padre Cristiano Cavedon, proporrà una breve introduzione che permetterà ai partecipanti di cogliere anche alcune particolarità e bellezze della chiesa.

Nella chiesa di San Francesco d’Assisi, in via San Francesco, che venerdì già ospita alle 20.45 il concerto dedicato a Antonin Leopold Dvorak e alla sua Messa in re maggiore op. 86, nell’ambito del Giugno antoniano, la Lunga notte delle Chiese proseguirà con una visita dalle 22.30 alle 23.30, alla scoperta della storia e delle opere di questa chiesa dove passarono tra gli altri san Bernardino da Siena, san Giacomo della Marca e il beato Bernardino da Feltre.

Infine la chiesa di San Gaetano, in via Altinate, rimarrà aperta al pubblico dalle 18.30 alle 24 con la proposta “In cerca di armonie” che vedrà alternarsi un programma musicale e uno teatrale con brani di Tartini, Mozart, Mendelssohn, Rossini.

A seguire, dalle 21 alle 24 spazio alle “Sacre storie 23. Performance vis-a-vis della Passione di Cristo fra intimità e sacro” su testi tratti dalle Laude di Jacopone da Todi (fine 1200) e da Castellano de’ Castellani, sacerdote verseggiatore toscano del 1400. La partecipazione è gratuita ma è indispensabile la prenotazione al numero 328 3838 966.

A Carceri d’Este, nell’Abbazia di Santa Maria Annunziata delle Carceri viene proposto Vie d’Acqua – Vie di Salvezza: passaggi in Abbazia sul tema dell’acqua fra arte, fede e storia locale, mentre a Ponso, nella chiesa di santa Maria dei Prati, mentre a Ponso, nella chiesa di Santa Maria dei Prati (CIesazza) viene proposto Vie d’Acqua – Vie di Salvezza: itinerario di storia locale e di fede.