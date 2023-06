Papa al Gemelli: Celam, “popoli latinoamericani uniti in preghiera, accompagniamo con vicinanza e affetto processo di recupero”

In seguito all’intervento chirurgico a cui Papa Francesco è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma, il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) accompagna “con vicinanza e affetto il suo processo di recupero”.

“Ringraziamo Dio che l’intervento si è svolto senza complicazioni e invitiamo tutti i popoli dell’America Latina e dei Caraibi a unirsi in preghiera per la rapida e completa guarigione del nostro amato Papa Francesco”, si legge nel breve messaggio firmato dal presidente dell’organismo, dom Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre (Brasile), e dal segretario generale, mons. Lizardo Estrada Herrera, vescovo ausiliare di Cuzco (Perù). Per intercessione della Vergine Maria, “madre della tenerezza e della consolazione dei malati”, la Chiesa latinoamericana e caraibica prega per la protezione del Papa, “affinché continui a guidarci come pastore universale e ci confermi nell’unità”.