Diocesi: Como, sabato il card. Cantoni consacra quattro nuovi sacerdoti

Il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, nella mattinata di sabato 10 giugno presiederà in cattedrale la celebrazione eucaristica nel corso della quale consacrerà quattro giovani nuovi sacerdoti. Si tratta di don Alessio Cifani, don Tommaso Daminato, don Roberto Stimamiglio e don Simone Tettamanti. Il rito di ordinazione presbiterale, in programma alle 10, sarà anticipato nella serata di domani, venerdì 9 giugno, da una veglia di preghiera che prenderà il via alle 21 presso il santuario della SS. Trinità Misericordia in Maccio (Co); alle 20.30 sarà celebrata la messa. I novelli sacerdoti domenica 11 giugno presiederanno la loro prima santa messa nelle rispettive comunità di origine.