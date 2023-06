Maltempo Emilia Romagna: Bologna, domani un concerto di raccolta fondi per la scuola di musica Sarti di Faenza

L’ultimo concerto della stagione dell’Associazione Amade’ si terrà nella cattedrale di San Pietro a Bologna e sarà dedicato al padre della musica: Johan Sebastian Bach. Si tratta della Matthaus-Passion BWV 244 (Passione Secondo Matteo), per doppio coro, doppia orchestra, e solisti.

In seguito ai tragici eventi occorsi di recente in Romagna, l’Associazione Amade’ di Bologna e l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro hanno deciso di incontrarsi a metà strada per realizzare una prova generale aperta al pubblico con il preciso intento di raccogliere fondi per la scuola di musica G. Sarti di Faenza che ha subito gravi danni a causa dell’alluvione. Il concerto, che ha il patrocinio del Comune di Faenza sarà eseguito venerdì 9 giugno alle 21 alla chiesa di Santa Maria dell’Angelo, spazio espositivo del Museo diocesano, che ha deciso di aprire le proprie porte per questa iniziativa benefica. A esibirsi sarà l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro diretta del Maestro Juan Miranda e dal coro dell’Associazione Amade’. Nel ruolo dell’Evangelista, il giovane tenore croato Emanuel Timljenovič, in quello di Gesù il basso Alessandro Ravasio.