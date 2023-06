Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, sabato 10 giugno una giornata di porte aperte a Casa Freinademetz

Sabato 10 giugno, dalle ore 10,30 alle ore 16, a “Casa Freinademetz”, a Bolzano, si svolgerà una giornata di festa, aperta al quartiere. Un momento conviviale, accompagnato da musica, cucina etnica e incontri culturali, con il quale la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone vuole celebrare i primi 10 anni di gestione del servizio, messo a disposizione dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. La giornata sarà anche un’occasione per approfondire le risposte messe in campo per contrastare la carenza di alloggi in Alto Adige, che affligge un numero crescente di persone che pur avendo un reddito non riescono a trovare una sistemazione adeguata. Alla giornata interverranno, tra gli altri, Beatrix Mairhofer, direttrice della Caritas diocesana, Matteo Contegiacomo, responsabile di “Casa Freinademetz”, Danilo Tucconi, responsabile area “Senza tetto e senza dimora” della Caritas.