Gmg Lisbona: domani sera party in discoteca con 1000 giovani delle diocesi romagnole e i loro vescovi

Un’intera discoteca “prenotata” per i giovani delle diocesi romagnole diretti alla Giornata mondiale dei giovani di Lisbona. L’appuntamento di preparazione alla Gmg, l’evento che ogni due anni richiama giovani di tutto il mondo a momenti di preghiera e riflessione con Papa Francesco è in programma venerdì 9 giugno. “Verso la Gmg party” sarà una delle tappe di avvicinamento alla Giornata mondiale in programma a inizio agosto nella capitale portoghese. E le Pastorali giovanili romagnole hanno deciso di dare appuntamento ai giovani in uno dei loro luoghi, per parlare di Vangelo, assieme ai loro vescovi ed educatori. Si prevede la partecipazione di un migliaio di persone. L’apertura dei cancelli è in programma alle 18,30. Alle 19, un “apericena” non alcolico, e alle 21 inizia l’“evento Gmg” con testimonianze e riflessioni che partiranno dall’esperienza di volontariato e impegno vissuta da tanti giovani in aiuto delle persone colpite dall’alluvione. Per finire la serata, a partire dalle 22, Dj set. L’appuntamento è riservato ai giovani iscritti alla Gmg. Info www.giovaniravenna.it