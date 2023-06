Maltempo in Emilia Romagna: Save the children e Comune di Faenza, al via le attività dei Centri ricreativi estivi per bambini e ragazzi. Garantite anche settimane gratuite

Molti Centri ricreativi estivi (Cre) inizieranno oggi le attività per fornire servizi ai bambini e ragazzi dopo la chiusura delle scuole. Ne potranno beneficiare anche le famiglie colpite dall’emergenza alluvionale delle scorse settimane. Grazie al progetto “Ritorno Com’E.R.o”, Save the children contribuirà con finanziamenti ad hoc a garantire settimane gratuite alle famiglie con bambini, supportando gli animatori con momenti formativi sulla gestione educativa dell’emergenza, anche in ambito psicosociale, per una corretta programmazione delle attività adatte in questa fase e garantendo assistenza e supporto educativo ai minori con disabilità. Il progetto nasce con il preciso obiettivo di rispondere in maniera efficace al disastro accaduto in Emilia-Romagna che ha provocato ingenti danni e innumerevoli problematiche.

Per supportare, inoltre, le famiglie coinvolte nell’emergenza alluvionale che potrebbero avere difficoltà a fronteggiare la spesa per questi servizi permettendo a bambine e bambini di frequentare i Centri, l’amministrazione di Faenza ha aperto un confronto coi gestori dei Cre, molti dei quali si sono resi disponibili a proporre agevolazioni e applicare scontistiche alle quote di frequenza di bambine, bambini e adolescenti. Nei prossimi giorni saranno definite le modalità e i criteri per poter usufruire di questi aiuti. Le famiglie coinvolte nell’alluvione potranno rivolgersi direttamente ai gestori per presentare le loro richieste e domande di iscrizione. Save the children è già in contatto con altri Comuni dell’Emilia-Romagna per ampliare il Progetto “Ritorno Com’E.R.o” cercando di raggiungere il più alto numero di famiglie e bambini.