Adolescenti: Con i Bambini-Demopolis, “credono nella famiglia e nell’amicizia; i rapporti con gli amici e il tempo libero sono il perno della loro soddisfazione”

“Credono nella famiglia (90%) e nell’amicizia (86%); e proprio i rapporti con gli amici (64%) e il tempo libero (53%) sono il perno della soddisfazione degli adolescenti italiani, assai più delle relazioni familiari (52%) e della vita scolastica (35%)”. Sono alcuni dei dati emersi dalle indagini multi-target promosse dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzate dall’Istituto Demopolis in percorsi di ascolto parallelo e comparativo di un campione nazionale di adolescenti (1.080 intervistati fra i 14 e i 17 anni) e di un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne (2.820 interviste), integrato con un focus demoscopico su un triplice target di genitori con figli tra i 6 e il 17 anni (800), insegnanti (260), educatori e rappresentanti del Terzo Settore (298). L’indagine è stata presentata oggi on line sulla pagina Facebook di “Con i Bambini” e sul sito www.conibambini.org.

Al confronto con il mondo adulto, viene spiegato nell’indagine,” ragazze e ragazzi italiani prediligono quello con i pari, ma non sono troppo critici sulle figure adulte che li circondano: poco più di un quarto degli adolescenti ne lamenta la distrazione”. Al contrario, “più di un adulto su due si rimprovera proprio di essere distratto (52)”. Su un dato, grandi e piccoli pressoché concordano: “Gli adulti non capiscono i ragazzi”. Lo pensa, secondo l’indagine, “il 54% degli adolescenti e il 45% dei genitori”.